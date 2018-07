Debat: At feje for egen dør

I stedet for at sætte beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft ned var det måske en idé at spørge politikerne om, hvorfor det kunne tænkes, at vore unge danske talenter i stigende grad ønsker at arbejde i udlandet? Kunne årsagen være, at det tårnhøje danske skattetryk, afgifter og moms er årsagen? Jo, der er meget, der taler for, at unge danskere med en god uddannelse rejser udenlands for at få noget mere ud af den velfortjente løn.

Derfor kære politikere: Gør nu først noget for danskerne frem for altid at tænke på, hvad vi kan gøre for andre.