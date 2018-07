Man kan undre sig over, at der omkring økonomien til Sundhedsplatformen, ikke er kommet kritik.



Havde der været tale om et almindeligt byggeri i den økonomiske størrelsesorden, havde der i kontrakten været tilbageholdt 10-15 pct. i op til 10 år til dækning af fejl og mangler. Har skatteborgere ikke krav på at få navnene på de ansvarlige, der har skrevet under på kontrakten, så man kan være orienteret inden næste regionsvalg?

Der tales om varig nedsat produktion, ansættelse af adskillige flere ”kolde” hænder for at forsøge at rette op på mangelfuldheden og den ene opdatering efter den anden. Udgifter, der bliver hængende og aldrig forsvinder.

Skatteborgere har ligeledes krav på at få oplyst, hvor mange kroner der er bevilliget til ekstra ansatte og konsulenthjælp og andre ”hovsa-løsninger” herunder indkøb af ekstra hardware, programmører til fejlretning og løbende opgørelse over manglende indtægter pga. nedsat produktion udløst af brugen af Sundhedsplatformen.

Under alle omstændigheder må der offentliggøres tal på, hvad hver enkelt kontor i Region Hovedstaden koster, og med hvilken funktion de er berettiget, samt hvad de producerer/behandler.

Snart er den sidste mulighed i spil. Luk regionerne, sælg bygningerne og brug besparelserne på at lægge budgetterne ud på de enkelte hospitaler. Indfør ét fællesjournalsystem for hele landet. Afskaf DRG-systemet og lad det enkelte sygehus få indkomst baseret på produktionen kombineret med kvaliteten, hvor det hele styres af en lokal bestyrelse, der refererer direkte til Sundhedsministeriet.

Specialeplanen styres ikke af regionerne, så de enkelte sygehuse kan forsætte som hidtil. Det, der er tilbage af ”regionsarbejde”, er vejvæsenet og andre mindre opgaver – områder, der kunne passes af de enkelte kommuner i samarbejde med staten.