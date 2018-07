Debat: Transportministeren nedgør vores erhverv

Vi troede, vi havde en transportminister, der så op til vores erhverv og det betydningsfulde og værdiskabende, som vores erhverv samt vores medarbejdere gør i det daglige virke i Danmark. Desværre må vi igen konstatere, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) i medierne bruger udtryk som ”campister”, ”babysittere” og lignende om vores erhverv og ikke mindst vores medarbejdere.



Jeg finder det betænkeligt, at vores transportminister ikke har større respekt for det erhverv, han repræsenterer som minister, og det gælder både for nationale og internationale operatører, idet ingen af de transportenheder, der i dag ruller på de danske veje, gør det for sjov eller gør det som overflødig transportkapacitet.

Vi er på vejene, om det er nationale eller internationale transportører, for at der kan komme varer på hylderne i butikken, men også så der kan komme varer ud og ind af Danmark.

Transportministeren bliver ved med at nedgøre forholdene omkring rastepladser, og han står i spidsen for at reducere de lovlige hviletider, som alle transportfirmaer i EU er underlagt, ved at indføre 25-timesregler og meget store bøder for at overtræde disse..

Transportministeren skal blot vide, at med disse nye restriktioner på de få og små rastepladser, der findes i Danmark, vil et stort antal transportenheder, der er nødvendige på de danske veje, blive ramt. Dermed er transportministeren med til at gøre de lovmæssige hviletider besværlige for chauffører og transportører, når man skal ud i by- og landområder for at finde parkeringspladser.

Det er uhørt, at chauffører uanset nationalitet skal ud i landområder, hvor sanitære forhold ikke findes, og hvor man ofte må parkere mere eller mindre lovligt, fordi det er tidsbegrænset, og fordi man skal finde de rigtige pladser. Det er ikke sådan, som transportministeren forestiller sig, at man bare kan køre ud til de enkelte fabrikker og parkere. Det ville klæde vores minister at vise større respekt og omhu for vores erhverv.