Dansk Folkeparti er ikke ægte dansk. Partiet bærer ikke sit navn med rette. Når det kommer til stykket, interesserer Dansk Folkeparti sig ikke for danske værdier. Gjorde partiet det, ville det som regeringskoalitionens største parti helt bestemt stille sig i vejen for afviklingen af de røde postbude. Så længe vi har haft et postvæsen, har vi været stolte af de flotte røde uniformer og de røde postkasser.

Men nu skal det være slut. Det kan vi “takke” Dansk Folkeparti for. For Dansk Folkeparti er danskhed ikke danske værdier. For Dansk Folkeparti forveksler danskhed med at tage afstand fra andre og sætte dem, partiet ikke kan lide, i gabestokken. Eller at tvinge sagesløse børn til at spise tvivlsomt kød fra svin, der som smågrise er taget alt for tidligt fra soen.

De er vokset op uden adgang til et naturligt griseliv og er blevet fodret op på svovl og penicillin, der tilsættes det importerede, gensplejsede foder dyrket på bekostning af regnskoven. Denne underlødige spise vil Dansk Folkeparti tvinge institutioner til at servere.

For Dansk Folkeparti er danskhed ikke noget positivt; det er noget negativt. Hvis ”folkepartisterne” mente deres danskhed, ville de holde fast i de ægte, danske værdier og ikke tillade, at postvæsenet mister sin røde farve. Men det er ikke vigtigt for DF, det interesserer ikke partiet.