»Det gider jeg ikke diskutere med dig.« Sådan lød svaret på spørgsmål om lang, lang leveringstid på min hustrus kørekort. Borgerservice i Odense udstedte midlertidigt kørekort 13/11 2017. På forespørgsel hos Administrationscenter Vest i Holstebro om levering 26/2 2018 var beskeden, at det godt kunne tage lang tid. Ny forespørgsel 26/4, godt fem måneder i forløbet.

Spørgsmålet var, om det ikke var muligt at få at vide, hvilken ændring der skulle være i min hustrus sag, da der ikke er nogen som helst ændring set herfra i sammenligning med de seneste fornyelser af hendes kørekort. Jeg bad medarbejderen gå ind i hendes journal og fortælle mig om evt. ændringer. Derefter svaret som indledningen, hvortil jeg bad om at tale med chefen. »Det må du gerne«, hvorefter røret blev lagt på.

Så kom det rigtig sjove. I et brev 18/5 gjorde man opmærksom på, at hvis man ikke hørte nogen indvending inden 1/6, ville der blive udstedt nyt kørekort under forudsætning af brug af briller/kontaktlinser, da der var ændring i min hustrus syn. Det har der ikke været krævet før, og vi må indrømme, at der har været en ændring, nemlig til det bedre, idet hun er opereret for grå stær på begge øjne og nu læser bøger og aviser uden brug af briller. Vi har moret os, og kørekortet kom i hus 15/6 nøjagtigt 7 mdr. og 2 dage efter udstedelsen af midlertidigt kørekort 13/11 2017 og uden krav om briller.