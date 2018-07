Den amerikanske ambassadør i Danmark: Rebildfest viser, at vi står stærkere sammen

Den 4. juli samles tusindvis af mennesker i Rebild Bakker nær Aalborg for at fejre den amerikanske uafhængighedsdag. Rebildfesten, som har fundet sted hvert år siden 1912, er en meget håndgribelig demonstration af venskabet og den dybe forståelse mellem USA og Danmark.

Vores ubrudte, diplomatiske bånd er blandt de ældste, USA har med nogen nation i verden, og Amerika står i gæld til danskerne, både dem, der blev hjemme og inspirerede os på afstand, og dem, der berigede vores land ved at emigrere til den nye verden.



Ligesom de andre tidlige immigranter hjalp danskerne med at bygge Amerika op fra grunden og satte dermed deres fingeraftryk på det kulturelle, politiske og kunstneriske landskab i USA.

Blandt de danskere, der emigrerede sidst i 1800-tallet, var Jacob Riis, der brugte fotografiet som værktøj til at få gennemført sociale reformer, og Jens Jensen, der revolutionerede mange amerikanske byparker.

I vores egen tid er det innovative folk som arkitekten Bjarke Ingels og kokken Claus Meyer, der beriger amerikansk kultur og styrker båndene mellem vores to lande.

Dansk talent og dansk mod er en inspiration for Amerika. Danmark har vist, hvordan en nation både kan skabe en stærk økonomi og et godt samfund, hvor få har for meget og færre for lidt.

På den globale scene fokuserer Danmark på andres frihed og tryghed. I har ledet internationale missioner, der har løftet mennesker ud af fattigdom, og I har modigt slået til lyd for menneskerettighederne rundt omkring i verden.

Den 4. juli er en festdag for os amerikanere, men midt i festlighederne er det vigtigt, at vi husker, hvad vores nationaldag betyder, og hvad den har kostet det amerikanske folk. Vores forfædre betalte en høj pris, for at vi kan leve i fred og velstand.

På dagen er det derfor vigtigt at stoppe op og tænke på, hvilket mirakel vores frihed egentlig er, og hvor utroligt heldige vi er, at tidligere generationer har været villige til at kæmpe og dø, så vi kan nyde de helt fundamentale goder i tilværelsen.

Desværre er den måde, vi lever på, og den frihed, vi tager for givet, under angreb. Der er nye trusler mod vores økonomier, vores velfærd og endda mod vores demokrati. Med den trussel in mente er det vigtigt, at vi udviser beslutsomhed og bruger de nødvendige ressourcer på at tackle den farlige situation.

Selv om den amerikansk-ledede koalition imod Islamisk Stat i Syrien og Irak har haft stor succes, ved vi kun alt for godt, at terrortruslen stadig eksisterer. Der er heller ikke mange danskere, der ikke er klar over, at Rusland igen udgør en trussel mod Europas østlige grænser.

Vi er nødt til at anerkende behovet for at afsætte midler til et stærkt, professionelt og moderne fælles forsvar. Vi er jo udmærket klar over, når vi ser tilbage på historien, at der ikke kommer noget godt ud af at vise imødekommenhed over for tyranner, der har ambitioner ud over deres egne grænser.

Vi er jo udmærket klar over, når vi ser tilbage på historien, at der ikke kommer noget godt ud af at vise imødekommenhed over for tyranner, der har ambitioner ud over deres egne grænser. Vi er jo udmærket klar over, når vi ser tilbage på historien, at der ikke kommer noget godt ud af at vise imødekommenhed over for tyranner, der har ambitioner ud over deres egne grænser.

Vores vedvarende diplomatiske indsats kan kun lykkes, hvis den er bakket op af en troværdig militær styrke. Derfor påhviler det alle vore europæiske allierede at leve op til løftet om at bruge 2 pct. af deres lands bnp på vores fælles forsvar.

Intet enkeltstående land kan møde de globale udfordringer alene, og det er derfor, USA er så taknemmelig for at have en så pålidelig Nato-allieret som Danmark. I Afghanistan, i Syrien og i det baltiske luftrum har Danmark stået skulder ved skulder med os og mødt de udfordringer, der karakteriserer vor tid.

Som tidligere præsident Reagan sagde, så er »frihed aldrig mere end én generation fra at blive udslettet. Frihed er ikke noget, der ligger os i blodet, som vi automatisk kan give videre til vores børn. Vi skal kæmpe for den, beskytte den og give den videre til næste generation, så de kan gøre det samme«.

Kronik: Rebild – Taler til tiden

Så længe vore to nationer står sammen om vore fælles kulturelle værdier, såsom retssikkerhed, ønsket om fred og længslen efter frihed, føler jeg mig fortrøstningsfuld. Vi er stærkere sammen, og vores fælles styrke gør os i stand til at beskytte vores folk og hjælpe dem, der ikke er så heldigt stillede.

Som amerikaner kan jeg ikke forestille mig en mere loyal allieret eller en bedre ven end Danmark. Det bliver en ære for mig at være med til at fejre mit lands stærkeste principper i de smukke Rebild Bakker.