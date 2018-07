Har han glemt universitetstiden? Trump ved godt, at frihandel skaber velstand

Trump-administrationen har indført amerikansk importtold på 25 pct. på stål og 10 pct. på aluminium. Hermed har USA’s præsident indledt en handelskrig, som bl.a. rammer Kina, Canada, Mexico og EU. De berørte lande har bebudet modforanstaltninger i form af told på amerikanske varer.

Verdenshandelen, som siden Gatt-aftalerne fra 1947 har bidraget væsentligt til vækst og velstand over hele verden, er truet. Det er tankevækkende, at Trump faktisk har en god økonomisk uddannelse. Han studerede økonomi ved Fordham University 1964-66 og ved University of Pennsylvanias Wharton School fra 1966 til 1968.

På hjemmesiden for sidstnævnte meget anerkendte universitet står der, at studerende på bacheloruddannelsen lærer »how to apply economic theory to real-world problems«.

Allerede i de første semestre skal bachelorstuderende læse international økonomi. Trump og hans medstuderende har derfor læst og hørt om Adam Smiths analyse (1776) af sammenhængen mellem nationernes velstand og frihandel, som muliggør en international arbejdsdeling, hvor landene kan koncentrere sig om at producere de varer og tjenester, som de har de bedste forudsætninger for.

Han har også fået kendskab til David Ricardos princip om komparative fordele (1817), hvorefter international handel vil være til gavn for begge parter, selv i tilfælde hvor det ene land kan producere alle varer med lavere omkostninger end det andet. Min påstand er herefter, at Trump, når han her i 2018 indleder en protektionistisk handelspolitik, handler imod bedre vidende. International konkurrence indebærer store omstillinger.

Arbejdere i den amerikanske stålindustri og bilindustri mister job, når kinesisk stål og japanske og europæiske biler vinder større markedsandele i USA. De ramte udgør et mindretal af de amerikanske vælgere. Når Trump alligevel ved at appellere til de utilfredse gennem sin ”America First”-kampagne har fået millioner af stemmer og vundet magten, skyldes det formentlig en kombination af sympati for de ramte medborgere i Midtvesten og aversion mod Hillary Clinton, som symboliserede eliten i Washington. Hvis handelskrigen udvikler sig, vil Trumps vælgere i de kommende år lære, hvad de ikke vidste, da de stemte til præsidentvalget i 2016 – at Smith og Ricardo havde ret.

Amerikanske forbrugere kommer til at betale højere priser for importvarer og varer med indhold af udenlandske komponenter. Amerikanske eksportører vil miste kunder i udlandet og afskedige medarbejdere. Velstanden vil falde for os alle.