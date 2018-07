Der er tit debat om karakterer.

Jeg har i over 40 år arbejdet som universitetslærer i matematik og efter at have været med til at give mange tusinde karakterer haft lejlighed til at diskutere spørgsmålet med kolleger mange gange. Jeg vil i det følgende komme med nogle af de observationer og erfaringer, jeg har gjort.



Der benyttes karakterer ved optagelse til universitetet ud fra en forventning om, at gennemsnitskarakteren fra den adgangsgivende eksamen siger noget om den studerendes egnethed til at gennemføre studiet. Statistisk set er det også korrekt. Når man ser på de enkelte studenter, er der dog grund til at tage forbehold.

Der er en del studerende med gode karakterer, som ikke gennemfører. Det kan der være mange grunde til. Private forhold eller studiet var helt anderledes end forventet. Der er også studenter med beskedne karakterer, som gennemfører med et udmærket resultat.

Jeg lavede selv en lille undersøgelse om gennemførelsen i 1990’erne, hvor jeg betragtede de forskellige adgangsgivende eksaminer hver for sig. Der var markante forskelle.

Med en treårig adgangsgivende eksamen med en given karakter var man lige så godt rustet til at gennemføre studiet som en studerende med en toårig adgangsgivende eksamen, hvor karakteren var et til to hele karaktertrin højere efter 13-skalaen.

Blog: 12-taller på stribe vidner om uddannelsesmæssigt forfald

Der er også forslag om at benytte de ”relevante” karakterer i stedet for gennemsnittet af alle karakterer. For eksempel karaktererne i matematik, fysik og kemi ved optagelse på studier i de fag.

Gennemsnittet er langt bedre til at forudse studieegnetheden end de ”relevante” karakterer. Grunden er den simple, at næsten alle ansøgere til for eksempel et matematikstudium har høje karakterer i matematik fra den adgangsgivende eksamen.

Man vælger ikke at studere matematik, hvis man ikke er god til matematik. Man kan derfor ikke se forskel på ansøgerne ud fra matematikkarakteren. Noget tilsvarende vil også gælde for andre fag.

Der fremsættes bl.a. fra erhvervsside kritik af karakterskalaen. Man savner muligheden af at se, hvilke kandidater der er særligt dygtige. Man savner karakteren 13 fra den gamle karakterskala.

Her har vi et problem, som ikke lader sig løse med karakterskalaen. Når man skal bedømme en studerendes præstationer, er der to hensyn, som delvist strider mod hinanden. Det ene hensyn er, at man skal afgøre, hvem der skal bestå eksamen. Det andet er graduering af karaktererne for dem, der består, så man kan se, hvem der er særligt dygtige.

Debat: Færre karakterer løser ikke problemet med de horrible adgangskrav til visse uddannelser

For at få en præcis afgørelse af, hvem der skal bestå, skal man stille forholdsvis lette opgaver, som kan løses af dem, der skal bestå. De, der ikke kan løse de lette opgaver, kan man med god samvittighed dumpe. På den anden side kan alle de dygtige løse de lette opgaver. Der vil derfor falde mange 12-taller.

Hvis man stiller svære opgaver, kan man skelne mellem de dygtige og de meget dygtige. Til gengæld kan man ikke tydeligt se forskel på, hvem der skal bestå, og hvem der skal dumpe.

For at få en præcis afgørelse af, hvem der skal bestå, skal man stille forholdsvis lette opgaver, som kan løses af dem, der skal bestå. De, der ikke kan løse de lette opgaver, kan man med god samvittighed dumpe. På den anden side kan alle de dygtige løse de lette opgaver. Der vil derfor falde mange 12-taller. For at få en præcis afgørelse af, hvem der skal bestå, skal man stille forholdsvis lette opgaver, som kan løses af dem, der skal bestå. De, der ikke kan løse de lette opgaver, kan man med god samvittighed dumpe. På den anden side kan alle de dygtige løse de lette opgaver. Der vil derfor falde mange 12-taller.

Jeg er af den holdning, at det er vigtigere, at afgørelsen om, hvem der skal bestå, sker på et godt grundlag, end det er at udpege de særligt dygtige.

Jeg vil gerne forsvare den nuværende 7-trinsskala. Den er lettere at sammenligne med udenlandske karakterskalaer, end 13-skalaen var. Jeg vil foreslå, at kritikerne af 7-trinsskalaen finder andre måder at udpege de særligt dygtige kandidater på.

Man kan for eksempel udskrive prisopgaver. Hvis for eksempel en brancheforening vil sætte 50-100.000 kr. på højkant en gang imellem som præmie, er der nok et universitet, der vil hjælpe med at formulere og bedømme en opgave.