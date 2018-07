Sikring mod angreb fra køretøjer i høj fart er blevet et tema i Danmark, efter at bl.a. Stockholm, Berlin og Nice de seneste år har været udsat for den type terrorangreb. Desværre er danske bygherrer, entreprenører og kommuner til deres store frustration overladt til gætterier om, hvilke terrorsikringsløsninger der virker. For der er ingen branchestandarder.



Der anvendes i dag et virvar af løsninger til at terrorsikre det offentlige rum, festivaler og bygninger, men kvaliteten af løsningerne er stærkt svingende. Der tys ofte til nemme løsninger som betonklodser, og selv om de kan forklædes som potteplanter eller bænke, ændrer det ikke på, at de typisk hverken er rodfæstede eller certificerede.

De kan tage noget af farten, men ikke stoppe en lastbil i høj fart. I visse tilfælde kan de ligefrem gøre mere skade end gavn, da en lastbil i høj fart kan bryde igennem klodserne, så brudstykkerne flyver til alle sider – til fare for omgivelserne.

Når nu beslutningstagere i dette land alligevel forsøger at forhindre denne type terror, kan de jo lige så godt bruge både tid og penge på det, der virker.

De mest udsatte områder bør sikres klogere, end det er tilfældet i dag. Og det er muligt. Også uden at skæmme byrummet med fysiske blokader og skabe unødvendig frygt. Og uden at det koster væsentligt mere på den lange bane.

Det er beskæmmende at tænke på, at vi på stort set alle andre områder, hvor det handler om menneskers ve og vel, har strenge sikkerhedskrav, der er udviklet på baggrund af et solidt vidensgrundlag. Det gælder f.eks. bilistens airbag, cyklistens cykelhjelm og spædbarnets barnevogn. Men inden for terrorsikring forlader vi os stadig på tilfældigheder.

Frustrationen var da også til at mærke, da jeg på Folkemødet på Bornholm for nylig mødtes med bygherrer, kommuner, politikere, festivalarrangører og beredskaber til en kvalificeret diskussion om terrorsikring.

De ønsker alle at terrorsikre ordentligt, men er i vildrede. For selv om PET udbyder kurser og foretager konkrete trusselsvurderinger, er der ingen officielle retningslinjer til terrorsikring at arbejde ud fra.

Opfordringen fra mig og mine branchefæller er derfor, at de førende eksperter på området må gå sammen og dele erfaringer og samle viden om terrorsikring, der rent faktisk virker. Samarbejdet bør udmønte sig i konkrete retningslinjer for, hvordan man bedst muligt sikrer mennesker, bygninger og vital infrastruktur mod angreb fra køretøjer i høj fart.

PET har hidtil tøvet med at bidrage til sådan en guide, men det er mit håb, at vi alligevel kan få PET med ombord.

Indtil sådanne retningslinjer kommer på plads, opfordrer jeg alle, som beskæftiger sig med terrorsikring, til at holde sig til løsninger, der er certificerede og har bestået crashtest. Og lad det være sagt: Det omfatter ikke de typisk anvendte betonklodser, som desværre alt for ofte ses i bybilledet. De får muligvis mennesker til at føle tryghed. Men det er falsk tryghed.

Det er positivt og decideret uundværligt, at PET foretager kvalificerede vurderinger af trusselsbilledet for at forebygge terrorangreb.

Men jeg håber, at PET med sin unikke indsigt og autoritet ligeledes vil bidrage til officielle retningslinjer, der giver branchen mulighed for at ensrette praksis, så der fremover ikke kan sættes spørgsmålstegn ved borgernes sikkerhed.