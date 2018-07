Debat: Stort fald, men problemet er der stadig

Bettina Post, der angiver, at hun er bestyrelsesmedlem i Retspolitisk Forening, spørger med undren i sin JP-klumme: Når nu antallet af mistanker/sigtelser mod de 10-14 årige er faldet med 72 pct. fra 2006 til 2016, hvorledes kan et folketingsflertal så vedtage den nye børneindsats? Nu er det ofte svært for almene borgere at forholde sig til oplysninger i medierne, da man oftest mangler ethvert perspektiv i sagen. Der præsenteres løse tal uden for enhver sammenligning.

Har Bettina Post mon overvejet, at nok er sagsmængden omhandlende børn måske faldet 72 pct. over 10 år, men trods det er antallet af kriminelle børn stadig for højt. Så højt, at flertallet mener, der bør gøres noget nu?