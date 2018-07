Folketinget har i enighed besluttet, at der skal opføres tre nye vindmølleparker på havet. Ministeren glæder sig, men hvorfor har hans stab ikke fortalt, at vi slet ikke kan anvende den el, der produceres af vindmøllerne? Forbrugerne efterspørger kontinuerlig forsyning, og et produkt, som skabes, som vinden blæser, efterspørges af få. Hvis tre nye vindmølleparker etableres, kan vi skrotte alle landmøller, uden at vi kommer til at mangle vindstrøm. Man bør standse alle økonomiske incitamenter til landmøller og kystnære møller, så snart aftalerne tillader det.

