Det fremsatte forslag om tvungen barselsorlov til mænd i ligestillingens navn er ikke af hensyn til børnene, men udelukkende et forslag, som tilgodeser de ambitiøse karrierekvinders behov for at holde gang i deres egne karrierer.

Ikke alle mænd er egnede til at indgå i babyomsorg, og det er jo heller ikke mændene, der gennemgår de hormonelle forandringer, som en fødsel medfører, og som for kvinderne naturligt medfører et stort omsorgsbehov for barnet. At ville indlægge alle mænd til en tvungen barselsorlov vil nok medføre overgreb på babyer af mænd, som er helt uegnede til den rolle.



Lad os ikke glemme den kvindelige socialdemokratiske minister, som indførte ved lov, at mændene skulle have en påtvunget og lovmæssig ret til samvær med deres børn fra babystadiet. Den fhv. minister rejste selv til England med sine to døtre, fordi samværet med faren skønnedes ikke at være heldigt for børnene.

Den lovændring medførte store omkostninger for mange børn og mødre og kan tænkes alvorlige overgreb fra fædrenes side.