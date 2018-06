18 personer har fået frataget deres opholdstilladelse. Det er rigtig godt. Vi har nemlig vurderet, at de kan være til fare for statens og befolkningens sikkerhed. Alligevel bliver vi mødt med kritik. Det var der også for tre år siden, da Mette Frederiksen som justitsminister gennemførte loven, der nu gør det muligt at nægte de 18 personer ophold i Danmark. Det, synes jeg faktisk, er svært at forstå.

I takt med at IS har tabt kampen i Syrien, vil flere af de såkaldte foreign fighters gerne tilbage til Danmark. Den udvikling forværrer trusselsbilledet alvorligt, og det var på baggrund af den vurdering fra PET, at Mette Frederiksen i 2015 ændrede lovgivningen. Det er til gavn for vores alles sikkerhed, at radikaliserede udenlandske statsborgere, der f.eks. har været i kamp for islamisk stat eller opholdt sig i træningslejre, ikke pludselig står midt i det danske samfund.

En del af kritikken går på, at udlændingenes retssikkerhed er truet. For det første må jeg blankt afvise den påstand. Proceduren er ligesom de almindelige procedurer, der ellers er på retsområdet omkring flygtninge og udlændinge. Sagen bliver behandlet i flygtninge- eller udlændingenævnet, og så har man mulighed for at anke.

Beslutter man sig for at kæmpe for en islamisk stat i Mellemøsten med sharialovgivning og overgreb på civilbefolkningen, kæmper man i øvrigt imod Danmark og de værdier, vi står for. Det siger sig selv. For det andet handler det her om vores fælles sikkerhed. Sikkerhed for vores familier til at være trygge i det land, vi bor og lever i.

Det er fint nok, at vi er mange, der støtter offentlige børnehaver og plejehjem. Men inde i den store, bløde velfærdsstat gemmer sig også en helt nødvendig kerne af benhårde statslige institutioner og lovgivning, der garanterer den sikkerhed, vi normalt tager for givet. Der er nu 18 personer færre, PET skal bekymre sig om. Det synes jeg, vi skal glæde os over.