Man skal have tålmodighed, hvis man skal i kontakt med politiet i Holstebro, da det er der, man får udstedt et nyt kørekort. Jeg søgte om et nyt kørekort for seks måneder siden, men har endnu ikke fået et nyt kørekort. Efter flere henvendelse pr. telefon lykkedes det mig endelig at få kontakt, og beskeden var, at min ansøgning var under behandling, men at der var meget travlt. Et halvt år er ude af proportioner. Det er på tide, at man udvider bemandingen, således at ventetiden bliver af en normal størrelse.

På tv er justitsministeren hurtig til at komme med en løsning på diverse problemer, men han er åbenbart ikke klar over, at han har et problem i Holstebro. Ferien står for døren, og skal man til udlandet, skal man have udstedt et midlertidig kørekort. Det er dobbelt arbejde.