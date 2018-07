Den omdiskuterede offentlighedslov med den udskældte ministerbetjeningsregel er efter en svær start ved at komme sig. Det siger lovens primære omsorgsperson og vagthund, Folketingets Ombudsmand, som har stor faglig ekspertise, og som har føling med tingenes tilstand gennem det udvalg af sager, som finder vej ind i ombudsmandssystemet.

Myndighederne er ved at vænne sig til loven, lovens frister overholdes i stigende grad, og ombudsmanden uddeler færre næser end tidligere. Det er godt nyt, hvis dette brede skøn fra Ombudsmanden er rigtigt. Vurderingen er dog udfordret af markante eksempler på, at selve kulturen i dele af myndighedssystemet måske snarere er en lukkethedskultur end en åbenhedskultur.

Vi har på de seneste været på påhør i forhold til nogle ret markante udtalelser fra en garvet departementschef på Slotsholmen om strategisk håndtering af offentlighedsloven. Hvis kulturen bag ved offentlighedsloven halter, er det et problem.

Ombudsmand gik udenom departementschefs citater om offentlighed

Det er departementschefen i Økonomi- og Indenrigsministeriet, som har tændt op under diskussionen om respekt for lovens udgangspunkt om åbne døre ind til de mange kontorer. Det kom frem i de varme dage i maj, at en person i Økonomi- og Indenrigsministeriet havde lavet en lydoptagelse af departementschefens udtalelser under et lukket orienteringsmøde.

Her var beskeden til embedsmændene følgende: »Hvis I er meget optagede af, at der ikke skal være offentlighed i noget, jamen, så må vi tilrettelægge vores arbejde på en måde, så der ikke er offentlighed i det.«

Mange vil mene, at en erfaren topembedsmand bør være forsigtig med at sende den slags signaler. Nogle er gået videre og har hørt udtalelserne som en slet skjult opfordring til omgåelse af reglerne.

Hvad mener regeringen i EU? Det er hemmeligt Ombudsmand i opgør med Europas regeringer.

Selv har departementschefen – sekunderet af et par tidligere og ofte presseeksponerede departementschefer – afvist enhver form for urent trav. Det, der siges – mellem linjerne – er ifølge chefen selv, at loven skal respekteres. Det hørte afhænger således af ørene, der hører.

Efter min vurdering er det svært at komme uden om, at de dokumenterede udtalelser er tvetydige. Det må også anses for at være grunden til, at der er en ansat med kendskab til den interne jargon, der har valgt at lække lydoptagelsen til pressen.

I en ombudsmandssag fra 2017 gav myndigheder under Erhvervsministeriet et håndfast afslag på aktindsigt i oplysninger om eksporttilladelser af overvågningsteknologi til lande med tvivlsomt renommé. Essensen i den givne begrundelse for nej til aktindsigt var, at ministeriet ikke giver indsigt til kritiske journalister. I en ombudsmandssag fra 2017 gav myndigheder under Erhvervsministeriet et håndfast afslag på aktindsigt i oplysninger om eksporttilladelser af overvågningsteknologi til lande med tvivlsomt renommé. Essensen i den givne begrundelse for nej til aktindsigt var, at ministeriet ikke giver indsigt til kritiske journalister.

Det er et usædvanligt skridt, og det er typisk den sidste udvej. Den tvetydige melding på det lukkede møde bliver ikke mindre alvorlig af, at den kommer fra en dreven embedsmand på absolut øverste niveau. Normalt er det toppen, der skal gå foran, når det gælder godt embedsmandsarbejde.



Sagen om den lækkede lydfil er ikke det eneste eksempel på, at der nogle steder synes at være en tvetydighedskultur. I en ombudsmandssag fra 2017 gav myndigheder under Erhvervsministeriet et håndfast afslag på aktindsigt i oplysninger om eksporttilladelser af overvågningsteknologi til lande med tvivlsomt renommé.

Essensen i den givne begrundelse for nej til aktindsigt var, at ministeriet ikke giver indsigt til kritiske journalister.

Klar tale, som dog med rette medførte, at Ombudsmanden gav en næse til myndigheden. Måske dog en lovlig underspillet ombudsmandskritik, hvis embedsmanden reelt var kommet til at skrive det, man tænker om kritiske journalister internt. Også en sag med dybereliggende lag af lukkethedskultur.

De forskellige ”sager” om nedrullede gardiner efterlader et indtryk af, at problemerne med offentlighed ikke kun er juridiske problemer. Det stikker nogle steder muligvis dybere i form af en slags tvetydighedskultur.

Selv om en så vigtig aktør som Ombudsmanden melder om fremgang i overholdelsen af lovens tidsfrister, er det desværre ikke det samme, som at offentlighed som grundprincip er ved at slå rod i den offentlige forvaltning.