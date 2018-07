Debat: Netværk for cyberangreb skal bredes ud til virksomhederne

Staten har lavet et sensornetværk for cyberangreb, der er relevant for, ja, staten, og det er isoleret set godt nok. Men som det blev skrevet i JP, viser en ny årsberetning for Center for Cybersikkerhed, at de fleste vælger sensornetværket fra. Problemet er, at målet var at skabe et netværk, der skulle sikre både myndigheder og virksomheder mod den cybertrussel, som stiger eksplosivt for tiden – og derfor naturligvis optager erhvervslivet som aldrig før. Dén slags netværk er man desværre ikke lykkedes med at skabe.

Virksomhederne fravælger muligheden for at deltage. Det er både forståeligt og beklageligt. Forståeligt, fordi det er vanskeligt at retfærdiggøre en tilslutning, hvis virksomheden ikke får det mindste ud af at deltage og ovenikøbet skal betale 400.000 kr. pr. sensor. Beklageligt, fordi velviljen i erhvervslivet er stor og potentialet med netværket ligeså.

Sensornetværket for Cyberangreb er i dag desværre båret af envejskommunikation. F.eks. har virksomhederne ingen mulighed for at se, om de angreb, de rammes af, også rammer andre virksomheder. Et af de stærkeste modtræk til de kriminelles konstante angreb mod virksomheder er samarbejde og åbenhed i brancherne, men også på tværs af brancherne. Det er nødvendigt at tænke større end blot statens sikkerhed og få etableret en måde, hvorved vi alle kan få noget konkret og brugbar viden tilbage i form af data.

Med den store bevilling, Center for Cybersikkerhed har fået, bør der være mulighed for som virksomhed at koble sig på netværket for et beløb, der er betydeligt mindre end det, man skal betale i dag, og så samtidig få mulighed for at søge i de indsamlede data: Hvilke angreb rammes de andre af? Hvad trender generelt? Hvad er andres erfaring med at lukke ned for et angreb, der måske rammer os lige om lidt? Det kunne f.eks. gøres ved at give udvalgte personer i en virksomhed autorisation til at tilgå netværkets data – naturligvis kun det data, der ikke angår statens sikkerhed.

Jeg siger ikke, det er enkelt, men det er efter min og Trygs mening vejen frem. Et budskab, vi præsenterede for forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til Folkemødet.