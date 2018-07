En forening i Østjylland er blevet politianmeldt for at have solgt alkohol til børn helt ned til 14-årsalderen. Det skete til den årlige byfest. Det var en frivillig bag baren, der anmeldte foreningen, efter hun forgæves havde forsøgt at stoppe salget til mindreårige og overholde loven.

Restaurationsloven fastslår, at restauratører ikke må udskænke alkohol til børn og unge under 18. Ifølge den frivillige havde formanden afvist det med begrundelsen, at så ville byfesten ikke kunne løbe rundt økonomisk.

Dilemmaet er klassisk: Skal man tage chancen og tjene penge på ulovligt ølsalg eller overholde loven og gå glip af indtjeningen?

Det er indlysende, at frivillige kommer i situationer, hvor de kan være i tvivl om aldersgrænser. Lov om salg af alkohol siger, at butikker må sælge alkohol på 16.5 pct. til unge under 18 år. Men restaurationsloven siger, at restauratører ikke må udskænke alkohol til unge under 18 og det er restaurationsloven, der gælder til festen i Havndal.

Danmarks lovgivning for både salg og markedsføring af alkohol til unge er blandt de mest lempelige i Europa, og samtidig har overtrædelser stort set ingen konsekvenser. Danmarks lovgivning for både salg og markedsføring af alkohol til unge er blandt de mest lempelige i Europa, og samtidig har overtrædelser stort set ingen konsekvenser.

Det kan være forvirrende for frivillige, hvornår hvilken lov gælder, men ingen kan være i tvivl om, at man hverken må sælge eller udskænke alkohol til en 14-årig.



I Alkohol & Samfund ser vi igen og igen, at de to love ikke bliver overholdt – også blandt erhvervsdrivende – og det overrasker ikke. Danmarks lovgivning for både salg og markedsføring af alkohol til unge er blandt de mest lempelige i Europa, og samtidig har overtrædelser stort set ingen konsekvenser.

I 2017 registrerede Rigspolitiet kun 25 overtrædelser af restaurationsloven i forhold til udskænkning af alkohol til unge under 18 – i hele Danmark. Der er altså behov for at stramme op på håndhævelsen af loven.

Vi mener også, at sanktionerne for at overtræde loven om salg af alkohol til unge under aldersgrænserne bør skærpes. I dag er bøderne på mellem 1.000 og 2.000 kr. for en førstegangsforseelse – det er for slapt, og regeringen bør stramme op på kontrollen af lovgivningen og sanktionerne for overtrædelser.

Ud over større bøder bør bevillingsnævnene i kommunerne ved gentagne overtrædelser også benytte deres mulighed for at fratage restaurationer retten til at sælge alkohol.

Alkoholsalget til teenagere ved byfesten er konsekvensen af en tankeløs alkoholpolitik, hvor risikoen ved at bryde loven er forsvindende lille for den enkelte barmand, mens omkostningerne er store for samfundet og for teenagerne.

Et højt forbrug af alkohol i teenageårene øger ikke alene risikoen for kognitive og fysiske skader her og nu – det øger også risikoen for leverskader og alkoholafhængighed senere i livet.

Danske unge har europarekorden i druk. De er yngre, når de første gang drikker alkohol, og de drikker oftere og mere ad gangen end unge fra andre europæiske lande. Alkoholoverforbrug blandt voksne danskere koster årligt samfundet 13 mia. kr. Derfor skal der strammes op på både kontrollen af lovgivningen og sanktionerne for overtrædelser.