Hvis man ikke synes, at EU skal blande sig i medlemslandenes sociallovgivning, giver det god mening at være imod beslutningen om, at landene skal øremærke to måneder af barselsorloven til mænd. Men det bliver absurd, når man imod beslutningen bruger argumentet, at politikerne ikke skal blande sig i familiernes planlægning.

I barselsloven har man øremærket tre måneder (14 uger) til moderen. Kun hvis moderen dør, eller er så syg, at hun ikke kan tage sig af barnet, kan faderen få denne del af barslen. Ellers har moderen pligt til at tage to uger og har således dertil 12 uger. Jeg tror, at det vil være godt for hele familien, hvis både fædrene og mødrene tager en del af barslen, og jeg har ikke noget imod øremærkning.