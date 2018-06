Debat: Er Vesterhav Syd en god idé i 2018?

Havmølleparken Vesterhav Syd ved Hvide Sande er spektakulær. Efter et forplumret beslutningsforløb er der i marts søgt aktindsigt i beslutningen om indskrænkning af området til kun 4-10 km, og ikke 4-20 km fra kysten, som Folketinget havde vedtaget i 2012. Efter mere end tre måneder har Energistyrelsen ikke entydigt svar. Lokalt var der et kritisabelt høringsforløb hos kommunen, der nu iværksættes advokatundersøgelse af. Tilbage i januar 2017 indgav Horten Advokatpartnerskab en fyldig indsigelse til Energistyrelsen – der er ikke reageret.

I april 2018 meddelte Vattenfall så, at møllehøjden øges til 194 m. Det medfører en konflikt i forhold til placeringen kun 4 km fra et fredet areal ved Lyngvig Fyr. Det er Energistyrelsen og kommunen forespurgt om, men Ringkøbing-Skjern Kommune er if. borgmester Hans Østergaard “ikke kommet i mål” med det lokale forhold, og Energistyrelsen har heller ikke svar på rede hånd.

I juni lancerede Vattenfall nye visualiseringer, hvor møllerne fremstår langt tydeligere end hidtil – angiveligt for at undgå klager fra de erstatningskrævende husejere. Efter dom i en lignende sag er der klaget til Forbrugerombudsmanden. Oven i dette skal der ydes et statstilskud på 1,5 mia kr., imens Frankrig netop har forhandlet deres havmølleaftaler ned med 25 pct., og Holland opfører havmøller uden tilskud 20 km fra kysten. Hvor er borgernes retssikkerhed? Hvor er folketingspolitikerne, der vil påtage sig ansvaret og forklare os, hvorfor dette projekt er en god idé i 2018?