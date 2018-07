Kan man realistisk forestille sig en regering med Dansk Folkeparti som deltager efter næste valg? Vil Venstre eller Socialdemokratiet dermed give DF vetoret i EU-politikken? På et tidspunkt, hvor samarbejdet over Atlanten belastes af præsident Trumps hensynsløse adfærd over for sine allierede, har vi tværtimod brug for, at Danmark engagerer sig stærkere i europæisk samarbejde.

Men det er velkendt, at DF hidtil har benyttet enhver lejlighed til at så tvivl om EU. Senest Morten Messerschmidt (MM), der påstår, at »Bruxelles rager danskerne en høstblomst«. Da DF-toppen ikke har taget afstand fra MM, må man gå ud fra, at den er enig i denne form for agitation. Dertil kommer selvsagt den almene værdipolitik, hvor DF skiller sig markant ud, bl.a. med et forslag om at tiårige børn åbenbart skal kunne sættes i fængsel. Mange har sikkert også noteret DF’s særlige ukritiske holdning til Kreml. Med Putin i sædet i Moskva har vi ikke brug for en svækkelse af dansk sikkerhedspolitik.