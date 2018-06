I de fleste medier, radio- og tv-programmer fodres lytterne og seerne med den ene kunstner efter den anden, som var de orakler fra Delfi. Det er fortrinsvis dem, der er i nærmeste vennekreds med synspunkter ofte infantile, uvidende og naive. Hvorfor betaler vi for det? Lad os høre om folk med langvarige liv og uddannelser, oplevelser og et dybere refleksivt forhold til livet. Folk, der har skabt arbejdspladser og velfærd. Lad os høre fra dem, der har bygget og båret på deres skuldre vort velfærdssamfund, frem for dem, der lever af det med hånden fremme.

At være kendis er næsten det modsatte af klogskab. ”Big Brother” med stort opslag og småt erfaringsgrundlag, oftest outrerede seksuelle oplevelser pakket ind i et sprog, der ville dumpe på underskoleniveau. Er det horrorshow, forargelsens nødvendighed eller det bizarres opmærksomhedsønske, der får os nemmere igennem hverdagen?

Den gode klassiske opdragelse er druknet i mærkværdige offerbeskrivelser, hvor ydre tomhed i form af tatoveringer synes at tillægges mere værdi end prisværdige mennesker, der virkelig har noget på hjerte, en historie at fortælle eller medaljer at fremvise.

Her tænkes ikke på fortjenstmedaljer, der kommer efter fastlagt åremål i statens tjeneste. Giv medaljerne til de hårdtarbejdende mennesker i det private erhverv, hvis indsats muliggør statsindtægter, der muliggør kunstnere, de fattiges underhold og alt det andet, der smører samfundet til noget, vi alle kan nyde godt af – de virkelige helte.