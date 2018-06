26/6 kom skatteministerens arbejdsgruppe om overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde med et klart forslag: Lad overdragelsen være skattefri.



Forslaget kommer, efter at Folketinget har gjort overdragelsen til nærmeste familie væsentligt mindre skattetung, og skatteministeren lægger heller ikke skjul på, at det er regeringens intention at begunstige netop familie- og fondseje. De kan nemlig holde på danske virksomheder og arbejdspladser.

Det giver god mening at lade arvebeskatningen styrke beskæftigelse og erhvervsudvikling i Danmark – og undgå at eksisterende virksomheder bliver tvunget til at blive splittet op, fordi ejeren går bort.

Men hvis det er målet, er der en vigtig mulighed, man har overset. Overdragelse af virksomheden til demokratiske virksomheder. Virksomheder, der er ejet af forbrugerne, producenterne og medarbejderne.

Den danske andelsbevægelse har i hundredvis af år sikret dansk ejerskab, arbejdspladser og en sund erhvervsudvikling, som kommer alle til gode. Det bør derfor overvejes, om ikke overgang eller overdragelse til erhvervsdemokratiske virksomheder skal begunstiges på samme måde.

Demokratiske virksomheder har nemlig vist sig at levere stabil beskæftigelse i Danmark på meget langt sigt, og international forskning peger på, at denne virksomhedsform synes at være mere stabil både økonomisk og beskæftigelsesmæssigt end en række andre virksomhedsformer.

I mange vestlige lande har man set fidusen. I England eksempelvis skattebegunstiger man allerede overdragelse til demokratiske virksomheder ejet af medarbejderne. Blandt andet sådanne ordninger har betydet at demokratiske virksomheder tager markedsandele internationalt, mens de – formentlig – står stille i Danmark.

Stilstanden kunne måske skyldes, at man har travlt med at lade arvebeskatningen dirigere nye virksomheder i retningen af familiearvinger eller fondsbestyrelser.

Spørgsmålet er, om ikke den demokratiske ejerform i endnu højere grad kan levere langtidsholdbare virksomheder, der både sikrer innovation, beskæftigelse og et stærkt civilsamfund i Danmark? International forskning peger i en retning: Der er mange gode grunde til at satse mere på de demokratiske virksomheder.