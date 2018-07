Da jeg for næsten 40 år siden fik mit første job som teknisk tegner, arbejdede jeg med pen og tegnepapir. Gode, solide arbejdsredskaber. Computere – eller edb-maskiner som det hed – så vi ikke noget til, men det skulle vi komme til.

En dag i begyndelsen af 1990’erne stod de der. Først fik den ledende ingeniør et ordentligt skrummel af en edb-maskine. Få år efter havde vi alle en. Arbejde, vi før brugte timer på, kunne vi løse på minutter. Vi kom på efteruddannelse, og vi lærte (næsten) alle, hvordan computeren kunne blive vores nye bedste ven.

Omfanget af efteruddannelse var helt uhørt i de år, da computerne vandt frem på arbejdspladserne. Det var en stejl læringskurve for os alle, men vi gjorde det.

Senere blev jeg afdelingsformand for Teknisk Landsforbund på Fyn. Vi stod klar, da Lindøværftet lukkede, og medarbejderne vinkede et tårevædet farvel til årtiers arbejdsliv på det store værft. Mange havde ingen formel uddannelse, og så står du ikke godt placeret på et presset arbejdsmarked midt under en finanskrise.

I det globale kapløb skal danske virksomheder vinde på viden. Derfor er det helt afgørende, at virksomheder også prioriterer efter- og videreuddannelse og opmuntrer alle ansatte til at tage det.

Vi hjalp med at få kompetenceafklaret medlemmerne, og mange fik efterfølgende papir på deres kunnen. De fleste kom i job, men det trak tænder ud, for det er ikke nemt at skulle stable et helt nyt arbejdsliv på benene.

Det er aldrig for sent at blive efteruddannet og tage en ny uddannelse, men der er heller ingen gode grunde til at lade stå til, mens det går godt. Med løbende efteruddannelse står du godt rustet. Husk det, for der er sjældent andre, der husker det for dig.

Spørg om penge Lønmodtageres skattefradrag for efteruddannelse Lønmodtagere kan som udgangspunkt fradrage udgifter til efteruddannelse, som gennemføres for at ”sikre og vedligeholde” et indkomstgivende ansættelsesforhold. Udgifter til en videreuddannelse kan derimod ikke fradrages. Men afgrænsningen mellem efteruddannelse og videreuddannelse er både vanskelig og problematisk. Og måske er tiden ved at løbe fra det gældende regelsæt med særligt den teknologiske udvikling.

Nu er jeg forbundsformand. En del af mit job er at bane vejen for, at vores medlemmer har de nødvendige kompetencer for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked.

Jeg ser især to store udfordringer. Den første udfordring er, at der skal være kvalificeret og relevant efteruddannelse for alle. Det angiver vores medlemmer som den største årsag til, at de ikke har været på efteruddannelse de seneste år.

Det er uholdbart, at så mange har svært ved at finde relevant efteruddannelse. For det skulle gerne være sådan, at du har mulighed for at blive klogere, uanset om du er ufaglært, faglært eller har taget en videregående uddannelse.

62 pct. af TL’s medlemmer forventer, at nye digitale teknologier inden for de kommende fem år markant vil forandre måden, de arbejder på i deres branche. Det viser en undersøgelse, vi har lavet i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen. 59 pct. vurderer, at de inden for de næste to år vil få behov for uddannelse i ny digital teknologi.

Jeg er glad for, at så mange medlemmer ser behovet for efteruddannelse i ny teknologi, men jeg er også usikker på, om der er et udbud, der matcher behovet.

En lige så stor hindring for efteruddannelse er, at du simpelthen har for meget om ørerne. Alle kender formentlig følelsen af at være fanget i et hamsterhjul. Hvis du både har travlt på jobbet, med fritidsaktiviteter og familielivet, kan det være svært også at overskue efteruddannelse.

Men det ændrer ikke på, hvad der må være det største politiske mål for fremtidens efter- og videreuddannelse: At skabe rum, så det bliver muligt for alle at tage relevant efter- og videreuddannelse.

For at komme i mål er alle parter nødt til at tage et ansvar. Virksomhederne skal blive bedre til at støtte en kultur, hvor det at tage efteruddannelse er noget helt naturligt.

Politikerne skal vide, at det ikke er en gratis omgang. Efter- og videreuddannelse koster, men vi er nødt til at prioritere det for samfundets skyld. Det kan godt være, at uddannelse er nøglen til fremtidens velfærd, men i så fald har vi brug for to sæt nøgler.

Der er ingen tvivl om, at relevant og kvalificeret efter- og videreuddannelse af medarbejdere vil få afgørende betydning for, hvor godt danske virksomheder vil klare sig i den fjerde industrielle revolution.