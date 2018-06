Forleden i JP var der en ”propagandaartikel” for grøn omstilling med mange usandheder. Tegningen ved artiklen viser en syngende lille fugl, der flyver hen mod en smilende vindmølle, ren idyl. Men vindmøller er ikke fuglenes bedste venner og er til stor gene for mennesker, der bor i nærheden.

International debat og analyse Grøn omstilling betyder stor økonomisk gevinst for verden

Den værste usandhed er nok påstanden om, at prisen for både sol- og vindenergi i stor stil er blevet konkurrencedygtig, og at disse vedvarende energikilder nu udgør 23 pct. globalt. Ifølge den seneste BP-oversigt er andelen kun ca. 3 pct. Konkurrencedygtige er disse energikilder kun, hvis man ser bort fra de store udgifter forbundet med energiforsyning, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Hverken økonomisk eller for miljøet holder påstanden om, at den grønne omstilling betaler sig på alle tænkelige parametre.