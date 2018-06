Vores fængselsbetjente løfter hver eneste dag en tung og ualmindelig vigtig samfundsopgave ved at holde styr på kriminelle, der ikke har kunnet overholde samfundets spilleregler. Fængslerne står i dag over for en ny virkelighed, hvor bandemedlemmer fylder mere og mere, og hvor vi inden for den seneste tid har set flere grove overfald begået af bandemedlemmer.

Forleden så vi desværre endnu et afskyeligt overfald på en af vores dygtige fængselsbetjente. Det siger selvfølgelig sig selv, men det skal alligevel markeres klart og tydeligt:

Som landets justitsminister vil jeg under ingen omstændigheder acceptere, at vi har fængselsbetjente, der passer deres arbejde til gavn for samfundet, men udsættes for modbydelige trusler og voldelige overfald. Den afstumpethed skal mødes med de hårdest mulige konsekvenser. Ingen skal være bange for at gå på arbejde i det her land.

Derfor strammer jeg nu sammen med Kriminalforsorgen op i vores fængsler og renser ud i bandeafsnittene. Konkret skruer Kriminalforsorgen nu gevaldigt op for sikkerheden ved at gennemgå bandeafsnittene for genstande, der kan benyttes som våben. Kriminalforsorgen vil samtidig sætte ind med konkrete tiltag over for indsatte, hvis de begår overfald. Det kan f.eks. være flytning til en anden afdeling og udelukkelse fra samvær med andre indsatte.

I efteråret blev vi enige om en ny aftale om Kriminalforsorgens økonomi for de næste fire år, og vi er i fuld gang med at udmønte en lang række initiativer herfra. Blandt andet oprettes der to nye forstærkningshold af erfarne fængselsbetjente, der med kort varsel skal kunne rykke ud til fængsler med akutte behov, herunder i forhold til håndteringen af bandemedlemmer.

Vi styrker også afdelinger, der er særligt præget af bandemedlemmer, med ca. 40 ekstra fængselsbetjente, og sørger derudover for mere og bedre sikkerhedsudstyr, mere sektionering og en helt ny sikkerheds- og efterretningsorganisation, som alt sammen skal sætte hårdt ind over for de bandemedlemmer, som i stigende grad sidder i fængsel.

Det er der brug for. Vores fængselsbetjente går dagligt op og ned ad forbrydere, som kan være farlige for alle os andre. Fængselsbetjentene yder hver dag en kæmpe indsats for at sikre trygheden – både i samfundet som helhed og inden for murene.

Når det er sagt, er det klart, at vi aldrig kan forhindre fuldstændigt, at der opstår konflikter, eller at nogen ud af det blå handler voldsomt i affekt. Men jeg tror på, at hvis vi tilgår problemet fra flere fronter, kan vi skabe et mere sikkert arbejdsmiljø for de ansatte i landets fængsler og give dem en mere tryg hverdag.

Derfor vil jeg også blive ved med at have skarpt fokus på, hvordan arbejdet med at skabe sikkerhed og tryghed for fængselsbetjentene forløber.