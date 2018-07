Der er nu lige under et år til, at danskerne skal stemme til Europa-parlamentsvalget. Et valg, som lidt over halvdelen af danskerne sidste gang valgte at bruge deres demokratiske ret og stemme til. Det kan der være mange grunde til, men mest af alt kan EU for mange virke meget fjernt.

Det er det på mange måder også, men vi må aldrig give op og bare se til fra sidelinjen. EU har været med til at sikre Europa en stor velstand med frihandel og det indre marked. Det er også EU, som kan være nøglen til at løse nogle af de problemer, som vi ikke kan løse selv. Hvis Danmark blev CO 2 -neutralt i morgen, vil det få tæt på ingen virkning for det samlede klimaregnskab, men går vi sammen i Europa, rykker det for alvor.

Alligevel er EU sommetider det barn, man ville ønske, at man aldrig havde fået. Det er, når eurokraterne som kommissionsformanden Jean-Claude Juncker vil løse alle problemer med, at vi skal have mere EU. Det er ikke løsningen, og det kan ofte virke, som om flere af dem nede i EU har en inderlig trang til at køre projektet mod afgrunden, når de bliver ved med at foreslå den ene føderalistiske ting efter den anden stik imod store dele af befolkningernes ønske.

EU er for længst begyndt at blande sig i ting, som den bør blande sig langt uden om, og som de enkelte medlemslande selv bør bestemme. Hvorvidt vi vil tillade salg af snus eller ej i Danmark, er udelukkende noget, som vi selv bør bestemme, og ikke noget, en politiker fra Rumænien bør have indflydelse på.

Det seneste skud på stammen er øremærket barsel til mænd, og det skal EU også blande sig uden om. Den skal koncentrere sig om grænseoverskridende problemer, og det er øremærket barsel til mænd ikke, for det bør være op til de enkelte nationalstater selv at bestemme over.

Tyrkere i Danmark støttede Erdogan: »Det siger noget om, hvilke indvandrergrupper der er i Danmark« Nationalisme, tyrkisk tv og frygt: Støtte fra herboende tyrkere til Recep Tayyip Erdogan skaber bekymring oven på det tyrkiske valg.

Vi skal i Danmark prise os lykkelige over, at vi har vores forbehold. Danskernes nej til at blive en del af eurosamarbejdet skal vi være taknemmelige for i dag. Et ja havde haft den betydning, at vi måtte have sendt flere hundrede milliarder kroner af de danske skatteborgeres penge sydpå til flere medlemslande for at lukke deres bundløse pengekasser som følge af en uansvarlig politik.

Det er heller ikke en god idé at indgå i et fælles forsvarssamarbejde med alle EU’s medlemslande. Vi bør være glade for vores forsvarsforbehold og beholde det. Vi har allerede et godt forsvarssamarbejde igennem Nato, hvor vi i stedet for bør leve op til vores forpligtelse på 2 pct. af bnp. Det er en skamplet på Danmark, at vi i dag er så langt fra at opfylde det mål.

Der er rigtig mange ting, som EU ikke bør blande sig i, og netop derfor kan man også hurtigt blive fristet til at foreslå, at Danmark skal følge briterne ud af EU. Problemet er bare, at der ikke findes noget bedre alternativ, selv om jeg ofte kunne fristes til at foreslå, at Danmark skulle melde sig ud af EU, men lige nu er vi langtfra sikre på, at det vil gavne os, snarere tværtimod.

Derfor bør Danmark fortsat være en del af EU, selv om den er et meget problemfyldt barn, men det har flere fordele end ulemper.

Det frivillige samarbejde mellem nationalstater er unikt, og det bør vi kæmpe for. Der er ikke to medlemslande i EU, som er ens, og det skal de heller ikke være. Det er 28 forskellige lande med hver sin kultur, og det skal der være respekt for.