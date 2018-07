Støjgruppen Odense kan efter svar på henvendelser til såvel miljø- som transportministeren om yderligere støjdæmpning konstatere, at selv om man her er helt klar over støjens alvorlige sundhedsskadelige virkninger, er der p.t. ikke politisk vilje eller penge til at iværksætte mere støjdæmpning på motorvejen over Fyn eller andre steder i landet, udover hvad der blev aftalt i forbindelse med takstnedsættelsen på Storebæltsbroen.

Her fik Dansk Folkeparti bl.a. udvirket etablering af en ekstra pulje på 50 mio. kr. til støjdæmpning, hvoraf 25 mio. kr. er dedikeret til motorvejen syd om Odense. Da f.eks. støjskærme langs veje i runde tal koster det enorme og uforståelige beløb af ca. 25 mio. kr. pr. kilometer, er det klart, at 50 mio. kr. kun er en dråbe i havet i forhold til behovet i relation til Danmarks over 700.000 støjramte boliger. Det er derfor glædeligt at se, at Nyborgs borgmester nu kaster sig ind i kampen for sine borgeres sundhed langs motorvejen gennem Nyborg ved at forlange yderligere støjdæmpning af Vejdirektoratet ved sænkning af hastigheden, der jo kun koster minimalt.

Det er er et initiativ, der kan anbefales til andre kommuner, da trafikstøj jf. Miljøministeriet påfører sagesløse nedsat livskvalitet i form af hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og diabetes samt skønnet 800-2200 hospitalsindlæggelser på landsplan om året. Vejstøj vurderes endvidere som årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom – mere end antallet af trafikdræbte!

Så er det ikke på tide, at andre borgmestre nu følger initiativet i Nyborg op og kaster sine kommuner aktivt ind i kampen for mere støjdæmpning til borgere langs motorveje m.m. med et ønske om en reduktion af hastigheden på relevante strækninger til 80 km/t. – indtil der er skaffet penge til yderligere støjafskærmning m.v. ved udsatte områder.

Det er jo mere end mærkeligt, at der ved etablering af motorveje tages hensyn til frøer, fugle og andre dyr bl.a. med milliondyre faunapassager – men ikke til de mennesker, der i årevis rammes og skades af støjen. Det bør vel i øvrigt være lovpligtigt at etablere nødvendig støjdæmpning ved etablering af nye veje og indregne det i anlægsbudgettet. Ved sådanne næsten gratis hastighedsnedsættelser på motorveje m.m. kan kommuner nu prioritere borgernes sundhed frem for trafikhastighed – og det er vel også velfærd.