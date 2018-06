Når man færdes blandt husdyrholdere, landmænd og jægere får man en ret klar fornemmelse af – ja, mere end det – at der i de seneste måneder er nedlagt flere ulve end den meget omtalte fra Ulfborg. Samtidig er det klart, at langt de fleste her på landet har den opfattelse, at der handles ret, når man nedlægger en ulv i nærheden af beboelser og husdyr.

Mand og mand imellem er der kun ganske få, der tager afstand. Hvem er så de mennesker, der har handlet mod loven og taget retten i egen hånd? Jeg tror, at det er ordentlige mennesker, der ellers ikke har brudt loven.

Jeg har været anklager i det offentliges tjeneste i 37 år. Lov er lov, og loven skal holdes. Det har jeg sagt utallige gange. Men nu tvivler jeg. Et EU-habitatdirektiv med tvivlsom legitimitet tillader, at ulven breder sig i Danmark. Det er der mange, der ikke vil finde sig i.

Er de forbrydere, eller er de velgørere for den del af landbefolkningen, der prisgives ulveterroren. Er de ”gønger”?

Civil ulydighed er det forhold, at en person overtræder loven under henvisning til moralske værdier, som den ulydige sætter over alle borgeres pligt til at følge loven. Den civilt ulydige vil sædvanligvis blive straffet – og måske ekstra hårdt, fordi han vedgår, at han bevidst og forsætligt har overtrådt loven. Historien viser imidlertid ikke sjældent, at gårsdagens ulydighed bliver morgendagens heltegerning.

Det forekommer mig, at de mennesker, der nu i det skjulte skyder ulve og risikerer straf og desuden forfølgelse fra visse dele af befolkningen – de fortjener sympati.

Det er et problem, når der opstår en kløft mellem borgernes retsfølelse og retsopfattelse og de regler, som myndighederne håndhæver. Det bør politikerne tage alvorligt.