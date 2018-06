I disse dage deltager Danmark i sit femte fodbold-VM. Med 4 point efter to kampe og en skæbnefyldt pointfordeling i puljen, som med 75 pct. sikkerhed kvalificerer Danmark til ottendedelsfinalerne.

Er stemningen så lige så god som i de jomfruelige dage for 32 år siden på Estadio Neza i Nezahualcóyotl i Mexico – rammen om Danmarks første deltagelse i en VM-slutrunde, hvor Michael Laudrup lavede sit livs måske mest ikoniske mål? Nej da. Nu er der brok, brok og atter brok på bibelsk niveau i medierne og dum, dum mail fra Spillerforeningen til de enkelte spillere, som garanterer den negative vinkling, og tonen dansken imellem er mere fordømmende end forstående. Alt sammen i et Rusland, som tager sig gevaldigt sammen og fremstår som ”verdens bedste værter”.

En frustreret norsk landstræner, som har stiftet bekendtskab med en af de mere trælse sider af den danske nationalkarakter, undrer sig såre over, at så mange af os spilder energien på at rakke ned i stedet for at bakke op på et tidspunkt, hvor der ikke er brug for andet. Jeg kan ikke fortænke ham i, om han sender 1814 en taknemmelig tanke.

Fundamentet til den gode følelse er ellers lagt med top of the pops i såvel Schmeichel II og Eriksen. Lur mig, om de ikke begge om føje tid er at finde i europæiske topklubber i de allertyndeste luftlag.

Ramt bidrag til den lunkne stemning er imidlertid også mediernes intrige fra enkelte, som føler sig forsmåede over, at spillerne ikke konstant har smilelæderet på plads, da disse formaster sig til ikke at løbe hele stadion rundt og vinke personligt til alle danske tilskuere.

Ligesom livet ikke garanterer nogen reprise, gør Danmarks deltagelse helt frem til finalen i Fifa World Cup 2018 Russia det ej heller. Så derfor: Giv landsholdet et kys på næsen, mens vi stadig er med.

Slip allerede nu den gode energi løs, og giv livsglæden fuld hammer, hvis/når det lykkes ”os” at komme videre fra den indledende gruppe.