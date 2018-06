Der er milliarder at spare på rygpatienter.

I det medicinsk anerkendte engelske tidsskrift The Lancet fremlagde for kort tid siden fremlagde med professor Jan Hartvigsen i spidsen 29 internationalt anerkendte forskere den nedslående konklusion, at tilgangen til behandling af rygpatienterne er totalt forfejlet i hele verden – og dermed nu også i den tredje verden.

Dansk forskning fra almen praksis viser, at selvom 38 pct. af de patienter, der henvender sig til deres læge også har udstrålende smerter til deres ben, så er det kun 1-2 pct., der opereres for en diskusprolaps eller spinalstenose. Og kun nogle få promille fejler noget mere alvorligt som cancer eller infektion.

Alligevel bliver hver tredje rygpatient henvist til scanning og hver fjerde henvist til et rygambulatorium.

Årligt scannes ca. 90.000, hvoraf langt den største del unødvendigt, ligesom kun 1 af 10 patienter, der er henvist til ambulant undersøgelse, opereres.

Det at blive henvist til scanning eller et ambulatorium sætter rygpatienten på stand by, og sygemelding pga. rygsmerter eller rygsygdom er den hyppigste årsag til sygemelding i Danmark.

Da rygsygdomme koster 16 mia. kr. årligt, er der brug for et sporskifte.

Pinds rygtest, som har været testet og offentliggjort i det anerkendte amerikanske tidsskrift Spine, kan minimere henvisningstallet betragteligt og derved spare samfundet for milliarder.

Testen mangler endnu Sundhedsstyrelsens og Sygesikringens bevågenhed.