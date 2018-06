Debat: EU, det altædende uhyre

Efter en afstemning i EU står det nu klart, at det påtvinges medlemslandene at øremærke to måneders barsel til mænd. En barsel, som, hvis faderen ikke ønsker den, ellers frafalder. Med tanke på det frihandelssamarbejde, som EU først var tiltænkt, må det siges at være fuldstændig ude af proportioner, hvorledes unionen nu laver gennemgribende ændringer i danskernes privatliv. Ikke bare er barsel et nationalt anliggende – det er et familiært anliggende og noget, som den enkelte familie bør og skal have fuldstændig frihed til selv at håndtere.

Desværre er min umiddelbare analyse, at samarbejdet kun udvikler sig i én retning fra nu af, en retning, hvor nationalstaterne og borgerne får langt mindre frihed til at indrette deres samfund og liv, som de ønsker. EU er blevet et altædende uhyre, som langsomt, men sikkert har gnavet sig vej ind i vores selvbestemmelse.