Debat: Ordrer fra mænd i godkendte uniformer

Den 17. juni skrev sognepræst Henrik Højlund i JP, at han for nylig havde startet en fredelig march i København for de ufødte børns ret til liv, og at han var blevet meget skuffet over reaktionen fra nogle tilfældige kvinder på gaden.

Da jeg i 1971 ventede mit første barn, var diskussionen om fri abort på sit højeste, og jeg var en af modstanderne. Jeg mente, at man jo bare kunne bortadoptere barnet til et af de mange par, hvis højeste ønske var at få lov til at adoptere et barn.

Men i det øjeblik i 1972, hvor jeg fik mit eget barn lagt i armene for første gang, forandrede jeg mening til det modsatte synspunkt. Jeg ville aldrig kunne give mit barn bort, og jeg har været tilhænger af fri abort lige siden.

Nogle år senere hørte jeg et foredrag af præsten og abortmodstanderen Orla Villekjær her i Sunds, og efter et par dage ringede jeg til ham og spurgte bl.a.: »Hvordan kan det være, at alle mænd godt må slå ihjel, når bare de har en godkendt uniform på, og kun slår de mennesker ihjel, som de får ordre til af andre mænd i godkendte uniformer?«

Og det gælder jo for alle mænd på jorden, uanset hvilken religion de tilhører. Det er jo nærmest en pligt.

Debat: Fredelig march for det ufødte mødt med hadefuld retorik

Han forstod godt spørgsmålet og fortalte, at han selv havde været militærnægter som ung. Jeg spurgte så, hvorfor han ikke fortalte det i sine foredrag? Så lagde han røret på, desværre, og siden har jeg ikke turdet stille spørgsmålet til andre præster, men det gør jeg nu.

Det er jo tilsyneladende også både en kulturel og religiøs ret for alle mænd på kloden at gøre kvinder uønskede gravide, bare fordi de ikke gider bruge kondom?

I Morgenavisen Jyllands-Posten den 18. juni sammenligner paven i Rom de kvinder – som får en abort – med nazisternes jødeudryddelse under Holocaust. Mener danske præster mon også det?