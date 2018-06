Det er, som det plejer at være: Dansk tv’s dækning af VM-slutrunden er ikke værd at bruge tid på. Trængsel og sniksnak i studiet, gadedrengesprog – hvem kan sige sindssygt flest gange? – og mangel på basal fodboldforstand i kommentatorboksen og endelig de totalt overflødige medkommentatorer, der kun får sludderfaktoren til at nå uanede højder. Slå i stedet over på tysk tv, Das Erste og ZDF, hvor eksperterne ikke falder over hinanden, og hvor dækningen er saglig, kompetent og fri for medkommentatorer.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter