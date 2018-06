Anders Samuelsens leflen for Israel er en skandale. Han var 11/6 i samråd i Udenrigsudvalget om Israels angreb på demonstranter i Gaza og Israels plan om at tvangsflytte en landsby uden for Jerusalem. Ministeren vil gerne opfordre Israel til at undersøge sig selv om drabene og de mange sårede, men vil ikke fordømme Israels handlinger og ikke forlange en international undersøgelse. Han erkender, at tvangsforflytningen af en landsby er i strid med folkeretten, men han mener ikke, det skal have konsekvenser for Israel.

Han mener ikke, at Danmark kan tage selvstændige initiativer henimod fred – som f.eks. Norge har gjort både i Israel-Palæstina-konflikten og i initiativerne for fred mellem Farc og Colombias regering. Vi skal følge EU.

Han vil ikke opfordre EU til at udelukke Israel fra dets privilegerede adgang til EU’s indre marked. Der ville uden tvivl kun gå få timer, før Israel ville erklære sig klar til forhandling, da EU’s indre marked er afgørende for landets økonomi. Ministeren gav endnu en gang udtryk for, at han faktisk gør det godt som minister. Det på trods af at han fik alvorlig kritik for blot at opfordre Israel til at opføre sig ordentlig – uden konsekvens.

Ministeren var optimist over, at Nordkorea og USA skulle mødes i Singapore. Det giver håb. Men sammenligningen giver inden mening. Mødet mellem Trump og Kim Jong-un kom først i stand, efter at Nordkorea havde udviklet et atomvåben. Så langt skal det forhåbentlig ikke gå, før der kan forhandles mellem Israel og Palæstina. Folketinget har ved flere lejligheder udtalt sig om forholdet mellem Israel og Palæstina – et grundlag, som tidligere udenrigsministre har kunnet bruge til at udtale sig skarpt og klart.

Hvis jeg var statsminister, ville jeg finde mig en mere klar og tydelig person til at varetage landets udenrigspolitik. Den nuværende minister er – og forbliver tilsyneladende – en skandale for Danmarks udenrigspolitik. Der må være et ministerium, hvor han kan gøre mindre skade.