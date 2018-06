Debat: Menneskesmuglerne får hjælp af humanitære organisationer

Flygtningestrømmen fra 2015 er blevet afløst af immigranter fra især Afrika.

Grundene kan være mange til at flygte til Europa, men de primære er krig, regionale konflikter og socioøkonomiske grunde. Uro i Nordafrika er med til at forværre immigrantproblematikken.

Grundene kan være mange til at flygte til Europa, men de primære er krig, regionale konflikter og socioøkonomiske grunde. Uro i Nordafrika er med til at forværre immigrantproblematikken.

Libyen er de facto kollapset som stat. EU burde allerede ved Gaddafis fald have tilbudt libyerne hjælp til opbygning af en offentlig sektor med bl.a. statslige og regionale institutioner, politi, domstole, militær og en kystvagt. Landet at faldet fra hinanden, og værre endnu så er det delvist blevet overtaget af IS.

Europa og dermed EU har blandet sig i konflikter i Syrien, Ukraine og Libyen uden at gøre arbejdet færdigt. Overvågningen af Middelhavet, som Italien før varetog, er lemfældig. De private, humanitære organisationer hjælper reelt menneskesmuglerne med deres ”redningsaktioner” og er med til at påvirke europæisk flygtninge- og immigrationspolitik i urimelig grad. Politikerne i EU og nationalt skal inddæmme disse organisationers virke i Middelhavet.

I mange lande i Europa, inklusive Danmark, er situationen alvorlig. De europæiske lande har betalt ulandsbistand i årtier, uden at det åbenbart har hjulpet ret meget. Befolkningstilvæksten i mange afrikanske lande er eksploderet. Har EU i tilstrækkelig grad adresseret dette til de berørte afrikanske lande? Reel frihandel til og fra Afrika er bedre end ulandsbistand, og økonomisk udvikling bedre end immigrationsstrømme til Europa. Her har Kina vist bedre takter i deres forhold til Afrika.

Svensk statsminister: Sverige tager imod for mange asylansøgere

Da flygtninge og immigranter i begyndelsen af 2015 sad fast i banegården i Budapest, var det først og fremmest kansler Angela Merkel, der inviterede disse mennesker til Tyskland. Sidenhen skulle alle lande i EU hjælpe Tyskland af med dem igen. Men EU’s håbløse forsøg på at omfordele flygtninge er slået fejl. Historien er, at Tyskland og EU står tilbage som dem, der begyndte flygtningekrisen. Det har allerede ført til et politisk splittet Europa, både nationalt og i samarbejdet i EU.

Præmissen for et Schengen-samarbejde var og er sikring af de ydre grænser. Set fra i dag må man konstatere, at det reelt aldrig har været gennemført. Derfor kunne over en million mennesker i 2015 uden hindringer illegalt vandre ind i Europa. De ydre grænser blev forsvaret af forskellige lande i Balkan samt Ungarn. Lukning af grænserne er konsekvensen af de uindfriede løfter om at sikre ydre grænser. Immigrantproblematikken skal op at vende igen ved næste EU-topmøde og sikkert igen uden resultat. EU har derudover konflikter med Tyrkiet, Iran, Rusland og Trumps USA. Ingen stjernestund for EU-systemet, men snarere udtryk for panik før lukketid.