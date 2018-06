Hvor var det godt, at CDU, Merkel og deres udlændingepolitik led et sviende nederlag til indenrigsministeren fra CSU. Nu mangler vi så blot, at Støjberg/Løkke tager sig sammen til at gennemføre samme politik. EU kommer aldrig til at få en fælles udlændingepolitik. Øst- og vest-EU vil hver sin vej.

