Debat: Stop den skadelige og farlige adfærd

Jeg er et af de mennesker i Vestjylland, der ikke er bange for eller vred over, at ulven er vendt hjem til den naturmæssige ørken, vi kalder Danmark. Langt de fleste af mine weekendvandringer foregår i ”ulveland” i Stråsø Plantage, helt alene, uden våben, uden hund og uden frygt.

Det, der gør mig bange, vred og harm, er skydegale personer, der jagter dette fredede dyr. Vi har her i Vestjylland længe hørt anekdoter om problemet – og at ulvene lokkes til ved hjælp af kød og kadavere. Denne ulovlige og tåbelige adfærd må stoppe øjeblikkeligt.

Hvis der er noget, der kan gøre ulven farlig for mennesker, er det at fodre den. Så er det for alvor, at den begynder at forbinde mennesker med mad. Hvem siger, at den første person til at møde en fodret ulv er krybskytten? Det kunne jo være et barn, der leger i sin have, eller en naturglad person på udflugt med kikkert og kamera.