JP’s leder ”Robinsonaffæren” 17/6 konkluderer: »(…) der er altså ikke tale om en tilfældig eller umotiveret anholdelse (…) det er heller ikke et angreb på ytringsfriheden.«

Trykkefrihedsselskabet er lodret uenigt.

Generelt er journalister ikke blevet straffet i England for blot at filme foran retten, så 13 måneders fængsel er en særlig Lex Robinson. Præmissen for Robinsons betingede dom fra 2017 var, at han havde henvendt sig til tiltalte på en sådan måde, at han på forhånd havde taget stilling til skyldspørgsmålet. Det fremgår af dommerens udtalelse fra den betingede dom: »... hvis De igen dukker op ved en anden retsbygning og refererer til folk som muslimske pædofile, muslimske voldtægtsforbrydere og den slags, mens sagen kører, og før nævningene har truffet en afgørelse, så vil De igen blive sat i fængsel«. Sagde dommeren i 2017.

Gjorde Robinson så det 25/5 2018, da han blev sat i fængsel? Kaldte han f.eks. de tiltalte for muslimske voldtægtsforbrydere el.lign.? Nej, han henvendte sig til de tiltalte med åbne spørgsmål. Han gjorde intet af det, som dommeren havde advaret ham imod. Det eneste, han gjorde, var at filme.

Mainstreammedierne har i denne sag udvist en bekymrende mangel på vilje til at sætte sig ordentligt ind i historien ved at afskrive den som rent juridisk. Protesterne imod rettergangen og domfældelsen etiketteres gabende forudsigeligt som ”højrepopulistisk hysteri”. Men den summariske rettergang kan ikke affejes med, at der var tale om en tilståelsessag. TR fik ikke mulighed for selv at vælge sit forsvar, men fik beskikket en advokat ad hoc. En advokat, der naivt rådede TR til at tilstå, da han efter advokatens mening så kun ville få en bøde.

Processen mod Tommy Robinson vidner om politisk motiveret magtmisbrug i det engelske retssystem, og det er trist, at JP’s leder hverken forholder sig til sagens substans eller principielle indhold.