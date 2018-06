Det er mig en gåde, at danske virksomheder kontinuerligt klandrer beløbsordningen for at begrænse adgangen til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft (JP 13/6). Argumentet fra arbejdsgivernes side er tilsyneladende, at en lavere beløbsordning vil gøre det nemmere at tiltrække folk fra tredjelande.

Den logik er i og for sig rigtig nok, hvis man ønsker at tiltrække slagterimedarbejdere fra Afrika som eksempelvis Tican-slagteriet i Thisted, der forsøger at holde somaliske Mohamed Ibrahim i landet ved at betale ham over 400.000 kr. om året for at nå beløbsgrænsen.

Men det handler jo ikke om, at alle mulige og umulige skal hentes til landet for at arbejde. Det handler om at tiltrække den allermest kvalificerede arbejdskraft. Og det gøres altså ikke ved at sænke lønningerne.

Det lyder i hvert fald underligt i mine ører, at man ved at stille en mindre pengesum i udsigt skulle få nemmere ved at hverve dygtige medarbejdere. Så vidt jeg ved, har det i hvert fald aldrig tidligere været et særlig fordelagtigt konkurrenceparameter.

Det tror jeg nu heller ikke, at nogen virksomheder eller brancheorganisationer vil påstå, når det kommer til stykket. Så er det i hvert fald udelukkende for deres egen bundlinjes skyld, men det er selvfølgelig heller ikke utænkeligt, at det netop er hér, at årsagen til den tvivlsomme argumentation skal findes.