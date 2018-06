Der er for tiden en positiv udvikling i ikkevestlige indvandreres – og i særdeleshed flygtninges – tilknytning til arbejdsmarkedet, godt hjulpet på vej af den nuværende højkonjunktur og muligvis de politiske tiltag, herunder bl.a. trepartsaftalen. Der er en udbredt begejstring for udviklingen, og det får tilsyneladende Dansk Industri til at kommentere en nyligt udgivet analyse fra Rockwool Fonden, der ser på mulige gevinster ved, at ikkevestlige indvandrere uddanner sig i Danmark. Dansk Industri skriver: »Der er ingen grund til at satse mindre på at sende flygtninge i job. Rockwool Fondens undersøgelse handler om tiden inden trepartsaftalen i 2016, og billedet ser helt anderledes ud i dag. Det har været en klar succes at få flygtninge hurtigere ud på arbejdsmarkedet.«

I samme artikel skriver Dansk Industri også: »Siden trepartsaftalen er antallet af flygtninge i arbejde steget fra 5.500 til 13.700 personer. Aftalen virker ganske enkelt.«

Man kunne næsten få det indtryk, at problemerne i forhold til integration af ikkevestlige indvandrere nu er løst, og at der ikke er behov for at tænke i nye baner. Men er det nu også tilfældet?

Her er det vigtigt at pointere, at trepartsaftalen først og fremmest er målrettet nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. I perioden 2015-2018 drejer det sig om ca. 17.500 personer i den erhvervsaktive alder mellem 25 og 64 år. Et tilsvarende antal flygtninge og familiesammenførte er siden 1997 kommet til Danmark og er ikke omfattet af trepartsaftalen. Der er dog mange flere ikkevestlige indvandrere, der ikke er omfattet af initiativerne i trepartsaftalen, idet der lige nu befinder sig ca. 250.000 ikkevestlige indvandrere i den erhvervsaktive alder i Danmark.

Andelen af denne gruppe, der er i beskæftigelse, toppede i 2008 på 56 pct. og var i 2016 på 52 pct. Det peger i retning af, at det kun er en mindre del af integrationsudfordringerne, der evt. er løst ved trepartsaftalen.

For de ikkevestlige kvinders vedkommende er der en særlig integrationsudfordring. Beskæftigelsesgraden er således kun 47 pct. for kvinderne, mens den er 58 pct. for mændene. Men kønsforskellen gælder faktisk i endnu højere grad de nyankomne indvandrere, der er omfattet af trepartsaftalen: Mens 47 pct. af mændene, der i dag har været i Danmark i tre år, er i job, gælder det kun 15 pct. af kvinderne. Den kulturelle baggrund med et kønsrollemønster, hvor manden er forsørgeren, spiller her formodentlig en væsentlig rolle.

Men en anden væsentlig udfordring er, at de kvalifikationer, mange ikkevestlige indvandrere har, ikke er på et tilstrækkeligt højt niveau til det danske arbejdsmarked, hvor mindstelønnen er relativ høj. Blandt de ikkevestlige indvandrere har 32 pct. grundskolen som højeste fuldførte uddannelse – og for flygtninge er det 53 pct.. Og det i et skolesystem, der ligger langt fra det danske, og hertil kommer en stor sproglig udfordring.



I det lys er det interessant, at en ny analyse fra Rockwool Fonden viser, at de ikkevestlige indvandrere, der får en erhvervskompetencegivende uddannelse i Danmark, klarer sig langt bedre end dem, der ikke får en uddannelse. Og analysen viser, at det i særlig grad gælder kvindelige flygtninge: Både de mandlige og kvindelige flygtninge med en uddannelse fra Danmark har en beskæftigelsesgrad på 55 pct. mod kun 20 pct. for de kvinder, der ikke uddanner sig. Det udmønter sig for de kvindelige flygtninge med uddannelse også i en højere årsløn på 100.000 kr. før skat allerede seks år efter uddannelsesstart. Og udfordringerne med sproget til trods er det faktisk hver femte kvindelige flygtning, der har uddannet sig.

