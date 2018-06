Vi lever i et it-samfund, hvor vi er afhængige af, at vores computer virker. Staten lever højt på at kunne sende os meddelelser som digitalpost, som den forventer, at vi modtager. Der er visse meddelelser, som udløser bøder, hvis man ikke ser dem og agerer på dem. Sådanne meddelelser bør også sendes i en kuvert via postvæsenet.

