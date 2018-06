Debat: Den offentlige sektor er for stor og for dyr

Glimrende leder i JP 15/6, som sætter fokus på en væsentlig årsag til Danmarks problem med en offentlig sektor, der er alt for stor og dyr – nemlig at praktisk talt ingen af de folkevalgte politikere har evne eller vilje til at beskære den offentlige sektor. Flertallet af folketingspolitikerne har baggrund i job i det offentlige eller kommer direkte fra uddannelsesinstitutioner – uden erhvervserfaring fra private virksomheder og uden reel forståelse for eller interesse i langt mindre offentlig sektor og lavere skat. Indtrykket, som mange vælgere har, er, at flertallet af folketingsmedlemmerne – uanset partitilhørsforhold – er helt økonomisk afhængige af deres job som folketingsmedlem, hvilket bliver deres ledetråd i politikerjobbet. Derfor er forfølgelse af deres grundlæggende politik i den praktiske hverdag reelt næppe deres eneste mål. De forsøger snarere hele tiden at tage bestik af den aktuelle folkestemning for at blive genvalgt og kunne beholde deres ret så lukrative job som folketingsmedlemmer. Det spørgsmål, som derfor bør optage alle danske vælgere, er, hvorledes denne skæbnesvangre ledelsesfælde, som landet er fanget i, kan fjernes. Det må indses, at folketingsmedlemmernes økonomiske interesse i – og afhængighed af – et langvarigt job som folketingsmedlem ikke er optimalt for landets ledelse. Et middel til at af- eller beskære folketingsmedlemmernes økonomiske afhængighed af deres job kan være, at folketingsmedlemmer højst kan sidde i Folketinget i en sammenhængende periode på f.eks. otte år. Endvidere at medlemmernes aflønning i Folketinget skal svare til den løn, som de havde umiddelbart før medlemskabet af Folketinget – og at de efter endt medlemskab skal sikres at komme tilbage til samme job/løn. Desværre skal der – i lighed med f.eks. at nedsætte ministerpensionerne – et folketingsflertal til sådanne ændringer. Demokratiets vilkår – der sidder vi så.

