»Fodbold samler«, skrev Holger K. Nielsen 14/6 i en blog på jp.dk. Nej, Holger K. Det gjorde fodbold engang, men også det er ved at ændre sig.

Tag nu Tyrkiets præsident Erdogan, der er ved at sætte sit helt eget politiske præg, læs islamistiske særkender, på tysk fodbold. Selv er Erdogan kendt for i sine unge år at have spillet fodbold, men i dag går han ikke af vejen for at blande islam og fodbold sammen. Han har opbakning fra millioner af sine tyrkiske tilhængere i netop Tyskland. De tider er forbi, hvor nationer kunne samles om dette smukke spil. I dag køres religionen ind som gift for spillet og alt det gode, som spillet gjorde mellem mennesker. Kort sagt er islamiseringen ved at indfinde sig – også i fodboldens verden. Bl.a. takket være Tyrkiets præsident Erdogan.