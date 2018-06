Debat: Ulven får os til at ændre adfærd

I anledning af ulvens genkomst og deraf følgende ulvedebat bliver vi herovre i Vestjylland leet af, at vi har fundet det nødvendigt i stort og småt at ændre adfærd: Fåreavlerne er sure over alt det besvær, der yderligere pålægges dem. Hestefolket er også sure, da de nu har skærpet opsyn med dyrene, og det er slut med f.eks. weekendture i skoven. Mødre med småbørn er sure, da de nu ikke længere tør lade børnene lege frit i baghaven og sove til middag uden opsyn. Yderligere er mange andre sure, fordi de nu ikke længere kan gå deres daglige tur af frygt for at møde ulven.

Så ovenikøbet skal vi skoses, fordi vi er dumme og har ændret adfærd. Til oplysning gør vi bare det, som mennesker i alle andre ulveområder fra Galicien over Israel til Indien gør.

Det, vi slet ikke kan forstå, er, at vi skal skoses af de samme mennesker, der har ændret adfærd af anden grund. I byområder i København og Odense og Aarhus har befolkningen i den grad ændret adfærd pga. bandekrige og rivalisering. Der er ovenikøbet af politiet oprettet no go-zoner, hvor end ikke politiet tør færdes alene. I disse områder vil man være at betragte som tosset, hvis man f.eks. som kvinde færdes alene ved nattetid. København er nærmest omdannet til et skydetelt.

Så bybefolkningen har i den grad ændret adfærd pga. mennesker. Men når vi ændrer adfærd pga. ulve, er vi dumme bønder med jord i hovedet bosiddende i remouladebæltet, fordi vi ikke lytter til eksperterne, der bor i byen.

Hvorfor må vi ikke ændre adfærd for at beskytte vore børn og husdyr, medens bybefolkningerne gerne må ændre adfærd pga. mennesker? Forklaring udbedes.