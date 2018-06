Debat: Når arbejdspladser flytter til udlandet, er der længere hjem end ud

Automatisering, udflytning og hjemtagning af danske arbejdspladser står højt på dagsordenen, når regeringens disruptionråd mødes den 18. og 19. juni i Gråsten.

Det gør det, fordi der siden starten af 00'erne er flyttet 80-85.000 danske job til udlandet. Over halvdelen af de udflyttede job kommer fra industrivirksomheder, der eksempelvis har flyttet deres produktion ud af Danmark.

Vi ved, at en virksomhed typisk flytter arbejdspladser ud, fordi omkostninger til løn mv. er lavere, og fordi virksomheden ønsker at fokusere på sin kerneaktivitet. I nogle tilfælde kan det være med til at skabe nye job i Danmark, hvis flytningen betyder, at virksomheden øger sine aktiviteter eller får behov for nye jobfunktioner. Disse nye job kan dog ikke opveje antallet af job, der er flyttet ud.

Derfor er det vigtigt, at vi fastholder gode, vellønnede job i Danmark. Det gør vi bl.a. ved at sikre gode rammer og vilkår i Danmark, så flere vil investere i de danske virksomheder. Det gør det nemlig muligt for virksomhederne at investere i nye teknologier, der kan forøge deres produktivitet. Samtidig er det helt afgørende, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Disse emner skal Disruptionrådet bl.a. drøfte i de kommende dage.

Det ser nu ud til, at udviklingen går den rigtige vej. Fra 2014 til 2016 er antallet af job, som danske virksomheder flytter til udlandet, nemlig faldet markant sammenlignet med de forudgående tre år. Vi ser tendensen på tværs af brancher, men det er særligt inden for industrien, at virksomhederne flytter færre job til udlandet.

Faldet skyldes ikke, at det går dårligere for danske virksomheder i udlandet. Tværtimod.

Det er derimod mere sandsynligt, at forbedrede muligheder for at automatisere ved hjælp af industrirobotter har gjort det mere attraktivt at holde fast i produktion i Danmark. Dét kan være med til at forklare, at færre danske arbejdspladser i er flyttet ud i de seneste år.

På trods af nye muligheder for at automatisere kan vi desværre ikke se, at automatisering fører til, at virksomheder flytter den produktion, de engang har flyttet ud, hjem. Faktisk er der alt i alt skabt under 200 job i Danmark som følge af hjemtagning af arbejdspladser fra 2014 til 2016.

Ud og hjem er altså ikke lige langt, når det kommer til udflytning og hjemtagning af produktion. Derfor er det afgørende, at vi passer på de danske virksomheder, så vi bevarer gode, vellønnede job i Danmark. Derfor skal danske virksomheder have gode betingelser for fortsat at drive og udvikle deres virksomhed i Danmark. Og derfor skal medarbejderne have de rette kompetencer til fremtiden. For når først en virksomhed er flyttet ud, er vejen hjem ekstra lang.

Derfor skal vi i de kommende dage bl.a. drøfte, om automatisering kan medvirke til at fastholde gode, vellønnede arbejdspladser i Danmark og til at hjemtage arbejdspladser, som tidligere er blevet udflyttet.