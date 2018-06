Der er ingen grænser for, hvad regeringen i almindelighed og jeg i særdeleshed bliver tillagt af motiver, holdninger og idiotier, i anledning af at jeg som sportens minister tager til Rusland og overværer en VM-kamp.



Jeg tager til Rusland som det officielle Danmarks repræsentant for at anerkende det danske landshold. Ikke for at støtte Putin. Og nej, man kan ikke fuldstændig skille sport og politik. Havde jeg valgt at blive væk, havde vi haft den samme diskussion, men med modsat fortegn.

Vi havde også debatten, da de konservatives Brian Mikkelsen som kulturminister tog til OL i Kina. Da Uffe Elbæk i 2012 tog til EM i Ukraine. Og vi vil få diskussionen ved andre internationale sportsbegivenheder fremover.

Længere tilbage i historien var der bl.a. OL i Berlin i 1936. Dilemmaer, der ikke findes enkle løsninger på, fordi det valg, der træffes, kan tolkes – og bliver tolket.

Men en ting er, at vi ikke kan skille sport og politik fuldstændig. Noget andet er, om vi fortsat skal tilstræbe at værne om sportens integritet.

Sportens værdier hyldes af alle. Vi taler om fair konkurrencer på tværs af grænser, forskelle og konflikter, der ellers skiller os mennesker. Skåltalerne står i kø. Og af gode grunde. For det er smukke værdier, der samler mennesker.

Vi kan ikke forhindre, at politiske ledere bruger sporten instrumentelt for at fremme egne dagsordener. Men jeg vil, uanset hvor vanskeligt det er, og uanset hvor megen kritik det udløser, støtte og værne om sportens værdier og vore atleter og sportsudøvere, der hverken har lod eller del i de internationale konflikter. De fortjener støtte og officiel anerkendelse.

Sideløbende fortsætter det sanktionsspor, som Danmark, den danske regering og Folketinget ufortrødent er en del af. Alvorlige økonomiske sanktioner, hjemsendelse af diplomater og vedvarende sanktioner og kritik er helt afgørende, ikke mindst i forhold til Rusland. Danmark er i det politiske spor med helt i front.

Verden er ikke ideel. Men jeg vil gøre mit bedste for at bakke op om sportens grundlæggende værdier og støtte de mange sportsfolk, der gennem års slid og træning repræsenterer Danmark så fornemt i internationale konkurrencer.

Også i Rusland.