»Hvad synes du så om Henriettes præstation?«

Henriette har netop forladt lokalet med det grønklædte eksamensbord. 9. klasse er ved at være overstået, og de sidste mundtlige afgangsprøver er i fuld gang.

»Hun var god,« siger censor straks. »Hun var rigtig god,« gentager hun, og voteringen er i gang.

Henriette havde præsteret godt og sikkert og demonstreret god indsigt i faget og dets begreber.

»Jeg mener, at hun skal have et 10-tal,« lyder dommen fra censor, og straks synker det en smule i maven på mig. Det er nemlig min opgave at overbringe Henriette den glade nyhed, og jeg ved, at den vil blive modtaget med skuffelse. Måske endda med tårer.

Den gode nyhed er altså slet ikke god nok for Henriette.

En ny Gallup-undersøgelse, som er lavet for Børne- og Socialministeriet fortæller om et skolesystem, hvor præstationer og testresultater fylder ualmindeligt meget for vores børn og i deres syn på sig selv.

Jeg præsterer, ergo er jeg. Sådan kan ungdomslivet i dag beskrives for alt for mange. Dermed også sagt, at hvis jeg ikke præsterer godt nok, er jeg heller ikke selv god nok. I alt for høj grad oplever vi i dag i skolerne, at personlig værdi gøres op i karakterer og testresultater. Denne nulfejlskultur ødelægger vores unge og ensretter dem i produktivitetens og konkurrencens tjeneste.

Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) skyder ansvaret for den udvikling over på forældrene, som »mangler […] at give dem en kerne af robusthed – fortælle dem, at de er gode nok,« som hun udtrykker det i et svar til Politiken 11/6 2018. Man kan næsten høre ekkoet af ordet ”curlingforældre” runge under citatet.

Med al min lærerfaglige ballast har jeg svært ved at være i min krop, når jeg møder en udtalelse som ministerens. Som medansvarlig for det system, der er skabt omkring vores unge mennesker, så burde Mercado lægge man-er-sin-egen-lykkes-smed-ideologien fra sig et øjeblik og se lidt på de uhensigtsmæssige strukturer, vore politikere har bygget op i uddannelsessystemet.

Debat: Når karakterer gør mere skade end gavn

Lad mig identificere blot en række af de monstre, som vores politikere har skabt, og som er med til at skabe dette urimelige pres på vores unges selvværd og syn på sig selv:

Fremdriftsreformen, som driver unge igennem systemet så hurtigt som muligt.

Offentliggørelse af skolernes karakterer, hvilket flytter skolernes fokus fra undervisning og læring til prøveresultater.

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, hvor eleven stemples som parat eller ikkeparat til at blive uddannet (!).

Uddannelsesloftet, som straffer unge, der ikke vælger rigtigt første gang.

Et uddannelsessystem, der bygger på grundprincipper som disse, vil skabe angstfyldte unge, som ikke tør lave fejl. Fejl bliver straffet, og det bliver de tidligt. I ”gamle dage” var man måske allerede placeret på sin vej gennem arbejdslivet som 14-årig, mens man i dag som 14-årig har tusindvis af veje, man selv skal vælge. Det er absolut angstprovokerende, hvis man tror, at man taber konkurrencen med et enkelt forkert valg eller en forkert karakter. Vi skaber på denne måde en generation af defensive midtbanespillere. Disse unge mennesker kæmper simpelthen blot for ikke at fejle.

Naturligvis har forældre et ansvar for at forberede børnene til livet, men det er nu engang et politisk valg, hvilket skole- og arbejdsliv vores børn skal forberedes til, og det kan vi ikke bare tørre af på forældrene. De har travlt nok med at være produktive i konkurrencestatens tjeneste.

Og Henriette? Hun ventede med at græde, til hun kom hjem på pigeværelset.