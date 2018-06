Debat: Derfor forsvarer vi Tommy Robinson

»Det er ikke en politisk sag, den er juridisk,« skriver Helle Merete Brix i sit indlæg i JP om engelske myndigheders uretfærdige forfølgelse af ytringsfrihedsaktivisten Tommy Robinson. Hvorefter hun frejdigt forbigår seriøs diskussion af selve skyldsspørgsmålet.

Hvis Brix vil påstå, at sagen kun handler om kølig jura, bør hun ikke blande sin moralske vurdering af Robinsons habitus som en skidt knægt ind i sagen – det ville ikke engang den elendige dommer gøre, som uretfærdigt idømte ham 13 måneders fængsel – og hun bør forholde sig til spørgsmålet: Gjorde Robinson så det, han bliver beskyldt og dømt for? Udviste han foragt for retten? Forsøgte han at påvirke nævninge og kompromittere en uhildet og retfærdig retsproces?

Brix forholder sig ikke til det. Hun nævner kun, at Robinson filmede uden for retsbygningen, og at han i øvrigt er en rigtig slem dreng. Hvordan kan Brix påstå, at han kompromitterede retsprocessen, når:



Han kun henvendte sig til de tiltalte med åbne spørgsmål, der ikke bar præg af en forudfattet holdning til skyldspørgsmålet?

Han kun bragte oplysninger frem, som allerede var offentliggjort?

Han flere gange spurgte politiet, hvor han måtte opholde sig?

Intet af det, han foretog sig uden for retten i Leeds, kunne påvirke eller kompromittere retsprocessen?

Dommeren tog stilling til skyldspørgsmålet, selvom han ikke havde set Robinsons video?

Retten i Leeds i samme sag tillod andre at filme – uden straf eller påtale?

Hans baggrund og moralske habitus forekommer åbenbart Helle Merete Brix for utjekket pøbelagtig, men det er bare sagen aldeles uvedkommende. Der findes intet grusommere tyranni end det, som føres under lovens skjold og i retfærdighedens navn, sagde Montesquieu. Processen mod Tommy Robinson vidner om autoritære og uretfærdige metoder iværksat af engelske myndigheder for at knægte islamkritiske iagttageres ytringsfrihed. Derfor vil Trykkefrihedsselskabet forsvare ham.