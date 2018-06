I et stort annoncetillæg til JP forleden fortælles det på side 16, at Sønderborgs mange grønne tiltag bl.a. også indbefatter kystnære havvindmøller – havmøller, fordi der var problemer med naboernes accept af landbaserede ditto. Så var løsningen at sætte dem ud i Lillebælt – underforstået: Så accepterer alle det. Det gør alle bare ikke. I det mindste ikke på den østlige side af smukke Lillebælt, hvor mange borgere ude ved kysten og inde i landet i Assens Kommune nu får sydvestvendt udsigt til et kæmpe, 30 kvadratkilometer stort energiproduktionsanlæg i op til 250 meters højde. Blot 4 km fra kysten og lige midt i den dyrebareste natur og udsigt, man kan tænke sig. Når man eksplicit nævner begrebet ”havvindmøller” i avistillægget, så skylder man også en forklaring på, hvorfor man ikke sætter dem ude i havet i stedet for midt i et (lille) bælt?

Stor respekt for de grønne tiltag, som vi alle er enige om, men hvorfor så ikke vise nabohensyn samtidig med? Havvindmøller hører til på åbent hav og ikke i Danmarks skrøbelige og unikke stræder, bælter og fjorde. Der er mange borgere og grundejere, der bestemt ikke har meget at glæde sig til ved dette projekt, som giver en dramatisk ændring af deres hverdag resten af deres liv. Stop det!