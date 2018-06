De danske virksomheder mangler dygtige faglærte – endda rigtig mange af dem. Faktisk står vi til at mangle 60.000 erhvervsuddannede i 2025. Netop derfor skal vi fremover have mere fokus på de fag i skolen, hvor hænderne og hovedet skal arbejde sammen.



Som Venstres undervisningsordfører glæder det mig, at vi har indgået en aftale med et bredt flertal af Folketingets partier om styrket praksisfaglighed for de ældste elever i folkeskolen. Eleverne i udskolingen kan nu se frem til et skoleskema med fag, som i højere grad vil forbedre deres praktiske faglighed. Det vil bl.a. blive obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk, musik, billedkunst eller madkundskab. Derudover bliver der mulighed for erhvervspraktik, samt mere praktisk faglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Disse tiltag, håber jeg, vil være med til at skabe større interesse for erhvervsuddannelserne. Det er der nemlig brug for.

I Venstre vægter vi de praksisfaglige evner højt. Den faglærte arbejdskraft spiller nemlig en stor rolle i produktionsdanmark. Tandhjulene kører på højtryk i øjeblikket – og det skal de blive ved med. Når eleverne går ud af folkeskolen, skal alle have haft kendskab til, hvad det vil sige at få beskidte hænder og kunne et håndværk. Og det er jeg sikker på, at de vil med denne aftale.